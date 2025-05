Lula suspende agendas no Espírito Santo na sexta por causa de ida ao funeral de Mujica

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou na manhã desta quarta-feira (14) que as agendas previstas no Espírito Santo "estão suspensas" e que em breve serão divulgados detalhes sobre a viagem do presidente brasileiro ao Uruguai.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspendeu a agenda que estava prevista para esta sexta-feira, 16, no Espírito Santo por causa da ida ao funeral do ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica. O uruguaio morreu na terça-feira, 13, aos 89 anos.

"Devido a ida do presidente Lula ao funeral do ex-presidente Pepe Mujica em Montevidéu, as agendas previstas para sexta-feira no Espírito Santo estão suspensas. Em breve, divulgaremos detalhes sobre a viagem ao Uruguai", afirmou a Secom.

O presidente da República confirmou que viajará ao Uruguai para o funeral de Mujica. Lula deve chegar ao Brasil vindo da China na madrugada desta quinta-feira, 15. Deve ir ao Uruguai na quinta para o funeral.

Lula participaria da entrega de unidades residenciais do Minha Casa, Minha Vida em Linhares, no Espírito Santo. Também iria a uma cerimônia com povos e comunidades tradicionais do Sapê do Norte sobre o novo Acordo do Rio Doce, acordo de reparação e compensação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).