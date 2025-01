Mujica, ex-presidente do Uruguai, revela que câncer se espalhou: 'Estou morrendo'

"O câncer no meu esôfago está colonizando meu fígado. Não consigo pará-lo com nada. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso fazer nenhum tratamento bioquímico ou cirurgia porque meu corpo não aguenta", disse Mujica em entrevista realizada na terça-feira e publicada nesta quinta, 9.

"O que eu peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas ou qualquer outra coisa. Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. O guerreiro tem direito ao descanso", disse.

Ex-guerrilheiro, presidente de 2010 a 2015 e uma das figuras mais emblemáticas da esquerda na América Latina, Mujica foi diagnosticado com câncer de esôfago em maio de 2024.

O ex-presidente disse que está tomando as providências necessárias para ser enterrado no jardim de sua humilde casa, no Cerro de Montevidéu, ao lado de sua cadela Manuela, sob uma árvore que ele mesmo plantou.