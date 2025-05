Lula lamenta morte de Pepe Mujica e anuncia que vai ao funeral no Uruguai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 14, que ao retornar de viagem da China a Brasília vai emendar com uma ida a Montevidéu para o enterro do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica. Lula disse que ficou muito triste com a notícia da morte de Mujica e que o mínimo que tem de fazer é se despedir. Ele afirmou que conhece muitos políticos, mas que nenhum tem a grandeza da alma de Mujica.

Lula destacou a relevância de Mujica, não somente para a esquerda, mas para os setores democráticos em geral e descreveu o uruguaio como exemplo de dignidade e coragem. "Era um ser humano muito importante para a democracia, para os setores progressistas, para a esquerda", afirmou Lula. "Ele era efetivamente uma figura excepcional". Segundo Lula, no último encontro entre eles, em março passado na posse do presidente Yamandu Orsi, teve a certeza de que era a última vez que estavam se encontrando em vida. "Ele mesmo dizia que estava no fim. Ele não escondeu nenhuma vez à evolução da doença", afirmou o presidente. "Ele me disse 'Lula, estou indo embora'. A carne se vai, mas as ideias ficam. Espero que as pessoas tirem proveito das ideias e do ensinamento do Pepe Mujica", afirmou o petista, na manhã desta quarta em Pequim. Em publicação nas redes sociais, Lula disse que amanheceu com a triste notícia, se solidarizou com os familiares de Pepe Mujica e destacou seu legado.

"Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas. E de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego", escreveu. O presidente brasileiro disse ainda que Mujica defendeu a democracia como poucos e nunca deixou de lutar contra desigualdade. "Sua grandeza humana ultrapassou as fronteiras do Uruguai e de seu mandato presidencial. A sabedoria de suas palavras formou um verdadeiro canto de unidade e fraternidade para a América Latina. E sua forma de compreender e explicar os desafios do mundo atual continuará guiando os movimentos sociais e políticos que buscam construir uma sociedade mais igualitária", disse.

Em 5 de dezembro do ano passado, quando esteve no Uruguai para a Cúpula do Mercosul, Lula visitou Mujica em sua chácara, nos arredores de Montevidéu. E presenteou o amigo com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros. "Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe Mujica não é pelo fato de ele ter sido presidente do Uruguai. É pelo fato de ele ser quem é", disse Lula na época. Em nota, o ministério das Relações Exteriores também lamentou da morte de Pepe Mujica, descrito como "grande amigo do Brasil".