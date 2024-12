Vacinação contra Covid-19: veja como recuperar comprovante e onde se vacinar

Ceará registra aumento nos casos de Covid-19; confira onde se vacinar, como emitir a segunda via do cartão de vacinação e realizar testes na região

Com isso a preocupação com uma possível nova onda pandêmica, apesar de não ser tão intensa quanto em 2020, voltou a assombrar a sociedade. Um dos fatores que diferenciam o momento atual da pandemia de 2020 é o acesso às vacinas .

Confira como emitir a segunda via do cartão de vacinação e onde se vacinar.

O acesso à segunda via do cartão de vacinação pode ser feito por meio do aplicativo Meu SUS Digital . Nele, é possível visualizar, salvar e imprimir o Certificado Nacional de Vacinação.

Caso o comprovante físico não esteja disponível, o certificado digital permite acesso aos locais de vacinação e à solicitação de doses adicionais.

Após a conclusão do ciclo vacinal, o registro da vacinação deve ser inserido nos sistemas de informação integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), no sistema e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS) ou em outros sistemas próprios definidos pelos estados e municípios.

Vacinação contra Covid-19: onde achar os testes?

Os testes estão disponíveis em diversas farmácias, VEJA quais as lojas em Fortaleza e quais são os valores dos testes