Vacinação contra Covid-19: saiba quem deve tomar doses de reforço

Com aumento de casos de Covid-19 no Ceará, a população que faz parte de grupos de risco deve procurar reforçar a imunização. A vacina disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é monovalente e atualizada para proteger contra diversas variantes em circulação, principalmente as derivadas da ômicron.

Quem não tomou nenhuma dose da vacina, pode tomar o novo imunizante, bastando uma dose para a proteção. Mas aqueles que já receberam doses anteriormente, devem fazer parte de grupos prioritários para ter acesso à dose de reforço: