Covid-19: após aumento de casos, Sesa publica recomendações para unidades de saúde

Nota técnica alerta para importância do uso de máscara, do distanciamento físico e dos cuidados nos ambientes. Medidas visam evitar aumento da transmissão em unidades de saúde

Com duas novas sublinhagens em circulação, a Covid-19 tem registrado aumento de casos no Ceará. A Secretária da Saúde do Ceará (Sesa) publicou recomendações aos serviços de saúde para evitar aumento da infecção nas unidades.

O Ceará registrou aumento de 15% na positividade de casos de Covid-19 na semana epidemiológica (SE) 46 (de 10 a 16 de novembro). No período, foram confirmados 190 casos em municípios em todas as regiões de saúde do Estado.