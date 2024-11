Covid-19: Ceará registra duas novas sublinhagens da ômicron em circulação

Sublinhagens derivam da ômicron / Crédito: Freepik/Reprodução

Nas últimas semanas, o Ceará tem registrado aumento de casos de Covid-19. Mudança é causada pela circulação de novas sublinhagens da ômicron: a LP.8.1, ainda não encontrada no Brasil, e a XEC, também detectada em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Informações são resultado de sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen/CE). Foram selecionadas 30 amostras coletadas entre os dias 26 de agosto a 5 de novembro de 2024, nas semanas epidemiológicas de 35 a 45 de 2024. Destas, foram nove da sublinhagem LP.8.1 e uma da XEC.

A XEC é oriunda da combinação do material genético de duas outras variantes: KP.3.3 e KS.1.1. Em 24 de setembro deste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou essa como uma variante sob monitoramento – VUM (Variant Under Monitoring). Ela foi identificada em uma amostra de Fortaleza.

Covid-19: MS recomenda testar casos por meio do RT-qPCR Conforme Antonio Silva Lima Neto (Tanta), secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, a introdução das variantes causou o aumento de casos registrado no Ceará nas últimas semanas. "É muito importante que toda a população siga as medidas de recomendação tradicionais, porque de fato, hoje, o cenário é de aumento de transmissão do SARS-CoV-2, particularmente dessas novas variantes, que são sublinhagens já da outra que circulou um ano atrás aqui no Ceará", alerta o secretário. O Ministério da Saúde ressalta o diagnóstico laboratorial por RT-qPCR deve ser priorizado para que essas amostras possam ser submetidas à análise genômica.