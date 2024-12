Covid-19: Ceará registra 599 casos em uma semana e positividade chega a 27,8%

Do total, 54% dos casos são de pacientes de Fortaleza, segundo a Sesa. Aumento de casos está relacionado à circulação de duas novas sublinhagens

Em aumento de casos, Ceará registrou 599 confirmações de Covid-19 na semana epidemiológica (SE) 47, de 17 a 23 de novembro. No período, a positividade dos exames chegou a 27,8%. Do total, 54% dos casos estão concentrados no município de Fortaleza (302).

A circulação de duas sublinhagens da variante Ômicron, a XEC e a LP.8.1 podem estar relacionadas ao aumento recente da positividade e da quantidade de casos.