Casos de covid sobem no Ceará; veja quais os sintomas e onde fazer teste

Com o aumento de infectados pelo vírus da Covid-19 no estado, relembre os primeiros indícios da doença e os locais para teste em Fortaleza

Em último informe do cenário epidemiológico dos vírus respiratórios, divulgado na sexta-feira, 29, observa-se um aumento de casos positivos para Covid-19 no Ceará, alcançando 27,8% na semana epidemiológica (SE) 47, de 17 a 23 de novembro.

A circulação do vírus foi confirmada em todas as regiões de saúde do estado, mas 54% dos infectados se encontravam na capital, Fortaleza. A circulação de duas sublinhagens da variante Ômicron, além da XEC e a LP.8.1, podem estar relacionadas ao aumento recente da positividade e da quantidade de casos.