5 atitudes para acelerar os resultados do treino

A seguir, ela elenca 5 atitudes para otimizar os resultados do seu treino. Confira!

Ter energia e disposição para realizar o treino é o desejo da maioria das pessoas que praticam musculação, pois estes são critérios importantes para ter um bom desempenho e, consequentemente, resultados melhores. No entanto, para alcançar este objetivo, é necessário investir em adaptações diárias, como investir em um bom pré-treino.

1. Alimentação equilibrada

Consumir refeições equilibradas nas últimas 24h antes de treinar é tão importante quanto a suplementação. Para Marina Delorenzo, uma combinação de proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis fornecerá energia sustentável para o seu treino. “É interessante que se evite refeições gordurosas ou muito rica em fibras, pois podem causar desconforto gastrointestinal durante os exercícios […]”, orienta.

2. Hidrate o corpo

A desidratação pode afetar negativamente o desempenho e a recuperação pós-treino. Por isso, a nutricionista aconselha manter o corpo bem hidratado. “Beba água ao longo do dia e considere consumir uma bebida esportiva leve com eletrólitos antes do treino, especialmente se você suar muito. Esta prática, além de evitar câimbras durante o treino, também vai ajudar na regulação da temperatura corporal”, explica.

Suplementos alimentares são aliados na hora de impulsionar os resultados do treino (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Utilize suplementos

Como dissemos anteriormente, suplementos pré-treino são excelentes aliados na hora de impulsionar os resultados. Marina Delorenzo conta que substâncias como a creatina, beta-alanina, cafeína e L-Taurina podem ajudar na melhora do desempenho, disposição e concentração, além da recuperação do cansaço muscular. “Essas substâncias auxiliam a postergar a fadiga durante a prática esportiva e permite que o atleta alcance melhores resultados”, conta. No entanto, antes de consumi-las, é importante consultar um médico.

4. Faça alongamentos e aquecimentos

Pode parecer óbvio, mas realizar aquecimento adequado antes do treino é fundamental para que ele seja mais eficaz e garanta resultados. “Esse processo ajuda a aumentar a circulação sanguínea, preparar os músculos e articulações para o exercício e reduzir o risco de lesões. Inclua exercícios de mobilidade e alongamentos dinâmicos em sua rotina de aquecimento”, orienta a profissional.

5. Mantenha o foco

A mente está intimamente ligada ao corpo e à saúde física. No que se refere ao treino em si, a especialista explica que a concentração e a motivação desempenham papel significativo no desempenho do atleta. “A dica é que sejam estabelecidas metas claras para o treino, que o atleta visualize seu sucesso e elimine distrações para maximizar seu foco”, explica Marina Delorenzo.