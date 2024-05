7 suplementos para atletas melhorarem o desempenho

Corredores de todos os níveis estão sempre em busca de estratégias eficazes para maximizar seu desempenho, especialmente em eventos desafiadores como a Maratona do Rio, marcada para 30 de maio a 2 de junho. Além do treinamento físico e da alimentação adequada, a suplementação nutricional, quando recomendada por médico ou nutricionista, se destaca como um fator importante.

A creatina melhora o desempenho em atividades intensas (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

4. Creatina

Este suplemento pode ajudar na produção de energia durante atividades intensas, melhorando o desempenho e a recuperação.

5. Melatonina

A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo para regular o ciclo sono-vigília. Embora não seja tradicionalmente considerada um suplemento para corredores de maratona, pode desempenhar um papel importante na recuperação e no desempenho atlético, especialmente se a qualidade do sono estiver comprometida devido ao treinamento intenso ou ao estresse da competição.

No entanto, é importante usar a melatonina com cuidado e sob a orientação de um profissional de saúde, pois a dosagem e o momento da ingestão variam de acordo com as necessidades individuais. Além disso, pode causar sonolência, então é melhor experimentar sua resposta a ela durante os treinos, e não antes de uma corrida importante.

6. Beta-alanina

Conhecida por reduzir a fadiga muscular, a beta-alanina pode prolongar o tempo até a exaustão, beneficiando os corredores durante a maratona. É importante ter em mente que a beta-alanina deve ser suplementada regularmente por no mínimo 30 dias antes da competição, para atingir seu efeito máximo.

7. Colágeno hidrolisado

O colágeno hidrolisado atua positivamente na proteção das articulações, no fortalecimento de tendões e ligamentos.