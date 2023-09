ABC dos suplementos esportivos: quais existem e quais devo usar no treino?

Quem pratica exercícios regularmente já deve ter se deparado com uma variedade de produtos prometendo melhorar a performance, aumentar o ganho de músculos, queimar mais calorias e dar um gás extra nos treinos, entre outros benefícios. No entanto, a grande pergunta é: esses produtos realmente cumprem o que prometem?

Os especialistas são unânimes ao afirmar que o acompanhamento de um nutricionista é fundamental, e que o elemento mais importante na busca por um corpo saudável é a prática regular de atividade física e a adoção de uma dieta equilibrada e diversificada. Continue lendo para saber mais sobre cada um dos suplementos e suas respectivas indicações:

Suplementos esportivos: Whey Protein

Qual é sua indicação?

É fabricado com o soro do leite e é uma ótima opção para aumentar a ingestão de proteínas. “Isso porque ele é rico em proteína de alto valor biológico, o que significa que tem moléculas que são importantes para o organismo, mas que ele não consegue produzir sozinho”, explica o médico do esporte e fisiatra Fabrício Buzatto, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Espírito Santo e membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE). Esse suplemento é utilizado para ganho, manutenção e recuperação de massa muscular e para proporcionar saciedade.

Quando consumir?

Ele é muito bem-vindo após os exercícios quando não é possível se alimentar com cardápios com a quantidade indicada de proteína, nos intervalos das refeições ou à noite. Não é errado utilizá-lo como pré-treino, mas ele pode pesar no estômago durante a malhação e ainda não oferecer os benefícios esperados. Segundo o especialista, o papel dele, que é de construção e reparo muscular, traz melhor resultado quando consumido depois que a musculatura é trabalhada.

Quanto consumir?

A dose deve ser individualizada de acordo com a rotina e a necessidade de cada pessoa, levando em consideração sua alimentação como um todo, sua modalidade esportiva, a quantidade e a intensidade de treino. “De modo geral, a indicação para quem se exercita varia entre 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, mas os atletas com alto volume de treino e que buscam melhorar seu desempenho esportivo podem utilizar quantidades maiores”, diz Serena del Favero, nutricionista do check-up esportivo do Espaço Einstein, unidade de esporte e reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein.

A nutricionista ressalta que, além da quantidade, é importante que a ingestão do Whey Protein seja distribuída ao longo do dia, sendo realizada a cada 3 ou 4 horas.