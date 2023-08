Adotar exercícios e hábitos que melhoram a saúde cardiovascular é de extrema importância para longevidade corporal e saúde mental. Por meio dessas práticas, é possível fortalecer o coração, melhorar a circulação sanguínea, controlar a pressão arterial e manter os níveis de colesterol sob controle. Como resultado, esses esforços também impactam positivamente a qualidade de vida, aumentando nossa energia, resistência e bem-estar emocional.

A seguir, veja 10 exercícios e hábitos que melhoram a saúde cardiovascular para aderir em sua rotina!

1. Tenha uma alimentação saudável

Tenha uma dieta equilibrada rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, evitando excesso de açúcar, gorduras saturadas e sódio.

“As frutas contêm substâncias com propriedades antioxidantes, como os flavonoides, que participam da manutenção da boa circulação sanguínea, possuindo, assim, atividade anti-hipertensiva, hipocolesterolêmica e antiplaquetária, protegendo, consequentemente, contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares associadas à hipertensão, ao colesterol alto e ao diabetes”, alerta a nutricionista Flávia da Silva Santos.

2. Não fume

O tabagismo é extremamente prejudicial à saúde cardiovascular. Parar de fumar melhora significativamente a saúde do coração, visto que o consumo da nicotina, em suas diferentes formas, obstrui as artérias periféricas ao longo do tempo e impede o fluxo de sangue no corpo. “O cigarro também altera a coagulação do sangue, ocasionando fenômenos tromboembólicos”, afirma o diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV- SP), Dr. Daniel Urban Raymundo.

3. Limite o álcool

O excesso de bebidas álcoolicas pode afetar negativamente o coração. “O álcool é uma substância tóxica para o organismo humano e pode provocar doenças mentais, cânceres, problemas hepáticos como a cirrose, alterações cardiovasculares, com risco de infarto e acidente vascular cerebral, e a diminuição de imunidade; além de favorecer a desidratação, a inflamação e o acúmulo de líquidos”, explica a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).