Serginho: como Izquierdo, brasileiro também morreu após jogo no Morumbi

Foto mostra médicos tentando reanimar Serginho usando massagem cardíaca e respiração boca-boca, em 27 de outubro de 2004 Crédito: Agliberto Lima/Agência Estado

O futebol vive um momento de luto após a morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, nessa terça-feira, 27. O jogador passou mal em campo e faleceu após cinco dias internado. No entanto, não é a primeira vez que um caso assim ocorre no gramado do MorumBIS, na capital paulista. Durante uma partida em 27 de outubro de 2004 do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Serginho do São Caetano caiu desacordado devido a um mal súbito em uma partida contra o São Paulo. Horas depois, ele faleceu no Hospital São Luiz. O caso ocorreu quase 20 anos antes da morte de Izquierdo, que sofreu arritmia cardíaca também em um jogo contra o time paulista. Entenda o que aconteceu.

O que aconteceu com Serginho na partida no Morumbi? Serginho faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória ao cair no gramado desacordado aos 14 minutos do segundo tempo de uma partida entre São Caetano e São Paulo. Ainda no gramado, ele recebeu os primeiros socorros. Médicos tentaram reanimá-lo usando massagem cardíaca e respiração boca-boca. O jogador foi transportado para o centro médico MorumBIS, onde foi reanimado. De lá, ele foi encaminhado para o Hospital São Luiz. Horas depois, sua morte foi confirmada. Questões judiciais após o caso O zagueiro foi diagnosticado com uma leve arritmia em um exame realizado no Instituto do Coração (Incor) oito meses antes de sua morte. A condição do jogador não era perigosa ou impedia o jogo, conforme o médico do São Caetano na época, Paulo Donizetti Forte.