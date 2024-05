Hospital Regional Vale do Jaguaribe realiza quase três mil procedimentos cardíacos em dois anos

O setor de Hemodinâmica Cardiológica do Hospital Regional Vale do Jaguaribe, no Limoeiro do Norte, já contabilizou 2.782 procedimentos até o mês de março deste ano. O hospital completará dois anos no próximo dia 16 de maio. Além de angioplastias - tratamento das obstruções das artérias do coração - o setor realiza a implantação de marcapasso, realiza arteriografias, cirurgias vasculares e cateterismo.

Uma das pacientes, Maria Siqueira, de 76 anos, moradora de Senador Pompeu, sentia dores no peito e decidiu procurar ajuda médica. Após a consulta, ela foi indicada a fazer cateterismo e uma angioplastia.

Ela destaca a boa estadia e atendimento dos funcionários. “Fui muito bem recebida e bem tratada por todos. Não tenho nada do que reclamar”, comenta.