Tite, do Flamengo, passa mal por causa da altitude e é internado no Rio

O Flamengo enfrentou o Bolívar em La Paz, que fica a 3.600 metros acima do nível do mar. Assim, o técnico Tite passou mal por causa da altitude logo após a classificação às quartas da Libertadores e está internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Em campo, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bolívar e conseguiu sustentar a pressão para avançar no torneio continental. A equipe avançou por causa da vitória por 2 a 0 no jogo de ida e enfrentará o Peñarol nas quartas de finais. Ao fim da partida, o meio-campista Gerson também se queixou de dores de cabeça e reclamou em relação à altitude.

O time volta a campo no domingo (25), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Red Bull Bragantino, pela 24ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.