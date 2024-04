Japão: fabricante suspende venda de suplementos devido a mortes

A fabricante japonesa de remédios e suplementos Kobayashi Pharmaceutical suspendeu as vendas de parte do seu portfólio por suspeita de os produtos causarem a morte de ao menos duas pessoas. As informações são da imprensa local.

Uma das mortes ocorreu em fevereiro, por problemas renais. A fabricante anunciou que divulgaria mais informações do outro óbito nesta quarta-feira, 27. Em ambos os casos, porém, foi relatado o uso dos suplementos a base de beni-koji, um tipo de arroz fermentado com o uso de levedura: o paciente cujo óbito foi detalhado consumia o produto desde abril de 2021.

A fabricante afirmou em nota que, apesar de a relação do produto com os óbitos ainda não ter sido confirmada, existe a suspeita de que o beni-koji possa ser a causa das mortes. Com isso, três produtos que têm o arroz fermentado na composição foram retirados do mercado.