11 mitos e verdades sobre o uso da creatina

Mito. Conforme explica o educador físico Igor Rehbein, a creatina é um suplemento de efeito crônico e não agudo; por isso, deve ser consumida continuamente independentemente do horário, pois ela não é um pré-treino e não serve para recuperação muscular no pós-treino.

“A creatina é um suplemento que funciona por meio de carregamento e isso quer dizer que eu preciso tomar ela constantemente para ela ‘encher o meu tanque’ […] Assim, ela deve ser ingerida todos os dias, indiferentemente se você treina ou não naquele dia”, diz o especialista.

Verdade. Segundo Igor Rehbein, a creatina só funciona em exercícios de alta intensidade e pouca duração, sendo assim, ela ajuda a aumentar significativamente o ganho de massa muscular, pois é usada para regenerar o ATP (molécula que garante a liberação de energia para as células) necessário para fornecer energia imediata ao músculo.

“Pessoas que treinam há mais tempo percebem a diferença mais rápido, porque elas conhecem o seu corpo melhor e vão estagnar mais vezes no treinamento. Já as pessoas sedentárias ou destreinadas não têm uma pró-percepção do corpo delas e demoram para perceber essa melhora”, explica Igor Rehbein.

Depende. Segundo o educador físico, os resultados da creatina podem aparecer em até 7 dias, mas o aumento muscular, reserva de glicogênio e ganho de força vai variar de acordo com cada pessoa e o treinamento que ela realiza.

Dado isso, o suplemento resulta em uma melhor capacidade para realizar repetições máximas, reduzindo a fadiga muscular para aumentar a potência dos exercícios. Claro, desde que associado a uma alimentação saudável, pois sozinha a creatina não induz o ganho de massa muscular.

8. A creatina é um esteroide anabolizante

Mito. A creatina e os esteroides anabolizantes desempenham papéis parecidos, mas são substâncias diferentes. “A creatina nada mais é do que um suplemento, e um suplemento alimentar é responsável por complementar a alimentação da pessoa, visto que é difícil alcançar o estoque de 3 a 5 gramas de creatina através da alimentação diária. Já o anabolizante é uma substância composta por hormônios e, apesar de eles terem um pouco do mesmo intuito, que é melhorar a massa muscular, são diferentes”, diz o especialista da UPX Sports.

9. Ao parar de consumir a creatina os seus resultados são perdidos

Verdade. Por ser um suplemento de uso crônico, parar de consumi-lo causa uma redução no seu nível no organismo e, consequentemente, no peso corporal. “O efeito dela [creatina] funciona por carregamento e a pessoa que para de tomar, e não volta mais a consumir, vai perder um pouco de volume muscular, já que o suplemento joga água intracelular, além de perder um pouco de força, principalmente em exercícios de potência”, explica Igor Rehbein.

No entanto, esquecer de tomá-la um dia ou outro, não fará tanta diferença. “Se a pessoa perder um dia ou outro, não tem problema. Não precisa compensar no outro dia, é só voltar a tomar normalmente […]”, afirma o profissional.

10. Creatina com selo Creapure é a mais recomendada

Verdade. Antes de comprar a creatina, uma das recomendações dos profissionais é sempre olhar a composição do produto, pois alguns critérios devem ser atendidos. “Ao olhar o rótulo de um suplemento de creatina, é importante verificar se a substância é pura, sem adição de outros ingredientes. Além disso, é importante observar se possui certificações de qualidade e segurança. Hoje em dia, uma das melhores certificações são as creatinas com o selo Creapure”, indica Dr. Alexandre Ciattei.

11. É um suplemento somente para quem pratica exercício físico

Mito. Qualquer pessoa pode tomar a creatina, mesmo que não pratique exercício físico. Porém, é importante entender que esse tipo de suplemento serve justamente para aumentar a carga de energia que, geralmente, é gasta em atividades de alta intensidade e com potência. Dessa forma, ao não realizar os exercícios físicos, não é possível obter os benefícios da creatina. Conforme explica Igor Rehbein, obtém-se apenas o aumento de água intramuscular e intracelular, que pode interferir no peso corporal.