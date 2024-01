A volta dos espumantes turcos no mundo

"Nossa produção esgota muito rápido. Não conseguimos atender à crescente demanda. Especialmente agora que o Ano Novo está se aproximando", afirma o diretor Candas Misir, da vinícola Vinkara, que em 2009 foi a primeira a produzir espumantes e vinhos dos tipos branco e rosé, utilizando o método do tradicional champanhe, em seus vinhedos de Kalecik, a 80 quilômetros de Ancara.

Embarcando na aposta dos produtores audaciosos em uvas autóctones, os vinhos espumantes turcos prosperam no país e ganham destaque no mundo.

Desde então, outras vinícolas turcas seguiram seus passos e oferecem bruts que lembram o famoso champanhe francês, mesmo sem poder utilizar o nome de origem, que é altamente controlada, apesar de ser produzida sob os mesmos critérios.

"Tivemos inicialmente uma recepção muito reservada. As pessoas se questionavam: 'O que é esse vinho espumante turco?'", mencionou Misir.

"No entanto, uma degustação é suficiente para que os preconceitos desapareçam", sorriu ao contar.

Com um aroma muito floral e notas frutadas, que lembram os espumantes da região francesa da Alsácia, o "Yasasin" (que significa "Viva!" em turco) ganhou a medalha de ouro em 2020 no concurso 'Espumantes do Mundo', realizado na França.

Por trás do sucesso está uma produção quase totalmente manual: a partir da linhagem autóctone Kalecik Karasi (a "Negra de Kalecik", em turco), apelidada de "Pinot Noir turco", que esteve em risco de extinção nos anos 80 mas ressuscitou, graças aos esforços de pesquisadores e viticultores turcos.

Para o enólogo e professor de vinificação Burak Demirel, da Universidade Namik Kemal, a redescoberta das variedades locais de uva desempenhou um papel fundamental no recente sucesso dos vinhos e espumantes da Turquia.