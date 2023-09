Monjauro: similar a Ozempic, conheça medicamento aprovado pela Anivsa

Liberado mundialmente pela Anvisa, o Monjauro, promete amparar no controle da diabetes tipo 2 e ajudar no emagrecimento; saiba mais

Aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o medicamento Mounjaro , similar ao Ozempic , ajuda no tratamento de diabetes tipo 2 . Ao agir no organismo, a medicação induz um emagrecimento progressivo.

Mounjaro: conheça o tratamento

Mounjaro é um medicamento injetável que ajuda o corpo a controlar a glicose, ou açúcares, no sangue após as refeições e a regular o apetite.

A pesquisa sobre o remédio mostrou que ele é mais eficaz no controle do açúcar no sangue e leva a uma maior perda de peso em comparação a outros medicamentos para diabetes tipo 2.

Mounjaro: associação com o Ozempic

Considerado o "remédio que revolucionou o tratamento da obesidade", o Ozempic se mostrou extremamente eficaz para o controle do apetite, fazendo com que as pessoas perdessem até 15% do peso total.

Em estudos nacionais, mostram que o Mounjaro seria uma espécie de versão melhorada do Ozempic: enquanto o primeiro medicamento leva a 15% da perda do peso corporal, o novo foi comprovado que induzia a um total de 20%.