Ozempic: mulher morre após consumo de remédio que auxilia na perca de peso

Ozempic: dados sobre o diabetes

Atualmente, o Brasil ocupa a 5ª posição entre os países com a maior quantidade de diabéticos, com aproximadamente 16,8 milhões de pessoas afetadas. No panorama global, mais de 500 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença.

Medicamentos populares para perda de peso aumentam risco de paralisa estomacal; VEJA

Conheça os canais do O POVO no WhatsApp



O POVO apresenta seus cinco canais com notícias relacionadas à política cearense; aos acontecimentos do cotidiano; à cobertura esportivas; às pautas econômicas; e às novidades dos famosos e realities.