Após surto de doenças entre alunos, relatório aponta falhas em RU da UFPE

Após suspeitas de intoxicação alimentar entre alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em setembro deste ano, um relatório da Secretaria de Saúde de Recife (SS), apresentado em 23 de novembro, apontou uma série de irregularidades no Restaurante Universitário (RU) da instituição, localizado em Recife. Segundo o laudo, o local onde os estudantes realizam as refeições apresentava problemas na recepção, armazenamento e manejo dos produtos.

Dois formulários foram realizados para tomar as dimensões dos problemas, um pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) e outro pela SS. Os alunos obtiveram 1.290 respostas, das quais 100% afirmam terem sido intoxicadas pela refeição. Já a pesquisa da Prefeitura obteve menor participação, com 524 respostas, sendo que 507 discentes disseram terem sido afetados.

O caso chegou até a administração da Universidade, que acionou a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde de Recife. Dentre os problemas encontrados na vistoria, foram citados:

- Presença de entulho, moscas e baratas no local de recepção dos alimentos;

- Alimentos sem embalagem ou embalagem furada;

- Armazenamento inadequado de materiais;

- Alimentos com data de validade inelegível;

- Possíveis vazamentos de gás;

- Baixo nível de segurança do trabalho para funcionários do restaurante;

- Molho utilizado na refeição do dia 1° armazenado à temperatura ambiente, ao contrário do recomendado pelo fabricante.

A SS notificou a General Goods, empresa responsável pela administração do RU, para correção das irregularidades encontradas, e inutilizou os insumos analisados durante a inspeção. Além disso, novas inspeções foram realizadas durante todo o mês de setembro para acompanhar o cumprimento das normas.

Procurada pelo O POVO, a UFPE afirmou, em nota, que atuou no caso com visitas nas Casas de Estudantes para orientação e encaminhamento para redes de serviços de saúde.