Idoso de 74 anos é assassinado a tiros no Carlito Pamplona, em Fortaleza

Um idoso de 74 anos foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira, 28, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. A vítima foi alvejada em uma via pública e morreu no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação. Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio.