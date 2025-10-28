Idoso de 74 anos é assassinado a tiros no Carlito Pamplona, em Fortaleza

Idoso de 74 anos é assassinado a tiros no Carlito Pamplona, em FortalezaEssa é o terceiro assassinato de pessoa idosa registrado em Fortaleza durante quatro dias
Um idoso de 74 anos foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira, 28, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. A vítima foi alvejada em uma via pública e morreu no local.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação. Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio.
Essa é o terceiro assassinato de pessoa idosa registrado em Fortaleza durante quatro dias. O primeiro caso aconteceu na sexta-feira, 24, contra uma mulher de 65 anos, morta a tiros no bairro Jacarecanga. A vítima era uma liderança comunitária identificada como Naja Catarina Oliveira da Silva.
No domingo, 25, um idoso de 71 anos de idade foi atingido por disparo de arma de fogo em via pública no bairro Conjunto Palmeiras.
O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por meio da 4ª Delegacia. Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.