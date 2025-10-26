Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Violência na Praia do Cumbuco: bugueiro é morto em via pública

Homem é morto a tiros em via pública na Praia do Cumbuco, em Caucaia

Crime aconteceu na noite desse sábado, 25. A vítima tinha 33 anos e morreu no local da ação criminosa. Nenhum suspeito foi preso
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 33 anos foi morto a tiros em uma via pública em uma localidade da Praia do Cumbuco, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime aconteceu na noite desse sábado, 25.

Leia mais

O POVO apurou que a vítima atuava como bugueiro na região. A identificação dele, no entanto, não foi confirmada formalmente. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) iniciaram os primeiros levantamentos sobre o crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o crime. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Caucaia, unidade da PC-CE. Nenhum suspeito foi preso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia da Polícia Civil de Caucaia: (85) 3101 7311
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar