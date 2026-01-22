Choró, Potiretama e Senador Sá: nomes são lançados para eleição

￼TRÊS municípios cearenses terão eleições suplementares no primeiro semestre de 2026 / Crédito: Aurelio Alves

Os municípios de Choró, Potiretama e Senador Sá realizarão entre esta sexta-feira, 23, e o próximo domingo, 25, convenções partidárias que definirão os candidatos para concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições suplementares de 1º de março, marcadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Os partidos, as coligações e as federações terão até às 19 horas da terça-feira, 27, para solicitar à zona eleitoral o registro das candidaturas. A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia seguinte, 28 de janeiro.

Choró Com duas pré-candidaturas colocadas até o momento, as convenções partidárias de Choró ocorrerão no sábado, 24. O evento do prefeito interino e pré-candidato Paulo George (PSB), o Paulinho, está marcado para às 17 horas, no salão da Paróquia, no Centro da cidade. O nome do vice ainda não foi revelado. Já a convenção de Antonio Delmiro (PT) ocorrerá na quadra do Colégio Dom Bosco, a partir das 18 horas. O PT já anunciou o nome da professora Ana Íris (PT) como pré-candidata a vice, repetindo a chapa que concorreu nas eleições municipais de 2024 e obteve 38,90% dos votos, mas não se elegeu. Um nome que pode vir a concorrer no pleito é o do ex-vice-prefeito Bruno Jucá (PRD), que chegou a ser cotado para ser pré-candidato a vice na chapa de Paulinho. Ao O POVO o presidente estadual do PRD, vereador Michel Lins, informou que a definição ocorrerá até a manhã desta sexta-feira.

"Estive hoje [quinta-feira, 22] com o Bruno e a gente está dialogando, a direção estadual com a municipal e também com os outros parceiros. Até amanhã de manhã, teremos uma definição sobre quais caminhos tomar. De qualquer forma, o que está sendo avaliado é exatamente o que for melhor para Choró", disse o dirigente partidário. Uma possibilidade de composição como vice na chapa do PRD é o radialista Everardo Gomes (Cidadania), que recentemente rompeu com o PT. Bruno foi eleito vice-prefeito em 2024, mas acabou cassado juntamente com o prefeito eleito Bebeto Queiroz (PSB), o Bebeto do Choró, por abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2024.

No fim de agosto de 2025, o TRE-CE confirmou a cassação de Bebeto, que está foragido, mas acolheu parcialmente o recurso de Bruno que, embora a cassação tenha sido mantida, um efeito automático da indivisibilidade da chapa, teve afastadas as sanções de inelegibilidade e a multa de R$ 53.205,00. Potiretama No município distante 253 quilômetros de Fortaleza, a eleição suplementar se encaminha para ter uma disputa entre o prefeito interino e a ex-vice-prefeita cassada, mas que não teve inelegibilidade determinada pela Justiça Eleitoral. Com apoio do grupo do prefeito eleito Luan Dantas (PP), que está preso, o primeiro pré-candidato é Cleverlandio Bezerra (PP). Ele assumiu a Prefeitura de Potiretama por ser presidente da Câmara Municipal quando a chapa eleita foi cassada por abuso de poder político, utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada.

A convenção do Progressistas está marcada para esta sexta-feira, 23, no Clube Asa Branca, no Centro da cidade, às 19 horas. O candidato a vice-prefeito é Gilberto Meneses. Rompida com esse grupo, a ex-vice-prefeita Solange Campelo (PT) é a outra pré-candidata. A convenção do PT ocorrerá no mesmo local, porém no domingo, 25, às 18 horas. O candidato a vice é Rogério Barbosa (PSD). Senador Sá O município, distante 243 quilômetros de Fortaleza, pode ter candidatura única disputando o pleito de março. Pelo menos é o cenário apontado pelo prefeito cassado Bel Júnior (PP) em manifestações nas redes sociais.