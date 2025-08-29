TRE-CE cassa Bebeto Queiroz, prefeito foragido de Choró

￼BEBETO Queiroz, prefeito eleito de Choró, está foragido e foi cassado em 1ª instância. / Crédito: Reprodução/Instagram @bebetoqueiroz_

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) manteve por unanimidade a cassação do diploma do prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), e do vice-prefeito eleito, Bruno Jucá Bandeira, por abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2024. Com isso, ficou determinada a realização de novas eleições no município, distante cerca de 168 km de Fortaleza, ainda sem data definida. A decisão em segunda instância ocorreu na manhã desta sexta-feira, 29, em sessão plenária híbrida, confirmando parcialmente a sentença de abril de 2025 do juiz Welithon Alves de Mesquita, da 6ª Zona Eleitoral. O relator do caso, desembargador eleitoral Wilker Macedo Lima, acolheu parcialmente o recurso de Bruno Jucá Bandeira, afastando as sanções de inelegibilidade por oito anos e a multa de R$ 53.205,00. Apenas a cassação do diploma foi mantida, um efeito automático da indivisibilidade da chapa.

O relator explicou que, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em questão, não havia provas da participação direta de Bruno nos ilícitos, ao contrário do que a decisão de primeira instância sugeria, baseada somente na indivisibilidade da chapa. Para Wilker, a imposição de sanções de inelegibilidade e multa, de natureza personalíssima, exige comprovação da conduta ativa, omissiva ou anuência do candidato. Já o recurso de Bebeto Queiróz foi negado, mantendo a totalidade das sanções antes impostas a ele: cassação do diploma, inelegibilidade por oito anos por abuso de poder econômico, e multa por captação de sufrágio no valor de R$ 53.205,00. O prefeito eleito encontra-se foragido. A defesa de Bebeto alegou que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral seria duplicada, pois ele já estaria sendo julgado por outros processos. A tese foi negada por Wilker Macedo, que lembrou a apreensão de mais de R$ 500 mil em espécie, além de transferências bancárias, mensagens em celular e depoimentos de testemunhas. Para o relator, essas são "provas consistentes da sistematicidade e magnitude do ilícito" e não "meros indícios".