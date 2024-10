Por que a eleição 2024 foi para o segundo turno? Entenda

Pela legislação, há regras para ter 2º turno em pleitos eleitorais, desde cargos a quantidades de eleitores. Saiba como funciona e qual a situação no Ceará

Segundo, é necessário que o município, no caso de eleições para prefeito, como ocorre em 2024, possua mais de 200 mil eleitores .

Na legislação eleitoral do Brasil, para uma eleição alcançar segundo turno, há requisitos e especificidades . Primeiro, apenas pleitos para os cargos de presidente, governador e prefeito podem decorrer em segundo turno.

“Não basta ao candidato simplesmente obter mais votos do que seus concorrentes”, explica o órgão eleitoral.

No Ceará , apenas dois municípios encerraram o alistamento eleitoral em 2024 com mais de 200 mil eleitores: a capital Fortaleza e Caucaia , na Região Metropolitana.

O segundo turno ocorre, portanto, quando nenhum candidato obtém a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. É considerado eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na segunda votação. (Com Agência Brasil)

Havia expectativa de Juazeiro do Norte, no Cariri, se juntar à lista, mas o município formalizou 199.274 eleitores, abaixo do corte.

Na capital cearense, competem André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que obtiveram, respectivamente, 40,20% e 34,33% dos votos válidos no primeiro turno das eleições, ocorrido em 6 de outubro último.

