Disputa em Fortaleza é a mais acirrada entre as capitais do Nordeste no segundo turno

A população de 15 capitais brasileiras voltarão às urnas no próximo domingo, 27 de outubro, para definir os prefeitos que comandarão os municípios nos próximos quatro anos. Com empate técnico observado em todas as pesquisas feitas pelo Datafolha e pela maioria dos institutos, Fortaleza é uma das cidades com a disputa mais acirrada.

As regiões com o maior número de capitais no segundo turno são Nordeste e Norte, com quatro cidades cada. No Centro-Oeste são três, enquanto no Sul e no Sudeste, duas cada. Levantamento do O POVO apresenta o cenário eleitoral por região e oferece mais detalhes sobre a situação das disputas nas capitais com base nas pesquisas eleitorais mais recentes.

Raio-X por região

Nordeste e ineditismos no segundo turno



Em Fortaleza, pela primeira vez, o atual prefeito não é reeleito para mais um mandato e a capital é a única do Nordeste em que o embate direto entre PT, com Evandro Leitão, e PL, com André Fernandes, é observado no segundo turno. A disputa entre os candidatos também é considerada a mais acirrada entre as capitais nordestinas, com empate técnico registrado em todas as pesquisas.