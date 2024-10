Não haverá Lei Seca na eleição em Fortaleza, confirma TRE-CE

Lei Seca também pode ser estendida para o cenário eleitoral, mas não haverá portaria sobre isso Crédito: Reprodução/Freepik

Ele explicou que esse tipo de portaria é feita a partir de uma avaliação diante de outros estados e também de como correu o primeiro turno. Segundo ele, não houve registros de ocorrências médias ou grandes pela ingestão de bebidas. E, por isso, “ficou mais sem sentido ainda baixar essa portaria”. “No Ceará, isso é mais comum, mas como, no primeiro turno, nós não tivemos essa potaria e foi bem sucedido, nós não tivemos episódios nem médios nem grandes motivados pela ingestão de bebida alcoólica. No segundo turno, como as cidades são só Caucaia e Fortaleza, ou seja, a Polícia Militar, Civil, Federal, o Exército podem estar muito mais concentrados fazendo a defesa desses locais”, apontou ainda. O Ministério Público Eleitoral (MPE) solicitou na quinta-feira, 24, que a Justiça Eleitoral decretasse a proibição de vendas de bebidas alcoólicas em Fortaleza durante o segundo turno, realizado no próximo domingo, 27. No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) já tinha decidido manter a decisão sobre a Lei Seca por conta da comarca de Fortaleza.

A postura do Tribunal é a mesma do primeiro turno das eleições municipais de 2024, em que coube a Justiça de cada município deliberar sobre a Lei Seca. Na ocasião, Fortaleza foi um dos municípios do Ceará a não aderir a proibição de bebidas alcoólicas. O MPE justificou o pedido de Lei Seca devido ao acirramento na disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), o que poderia levar a potenciais conflitos. A solicitação foi assinada por 15 promotores eleitorais. O pedido, conforme o MPE, visa garantir a "ordem durante os trabalhos e a tranquilidade da população no dia da votação", reduzindo riscos de desordem que possam prejudicar o processo eleitoral.

Entenda o que é a Lei Seca na eleição

A Lei Seca, no cenário das eleições, proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas, com o objetivo de assegurar o voto consciente dos eleitores e evitar conflitos entre os cidadãos.