Que horas começa a votação do segundo turno das eleições 2024?

Neste domingo, 27, o segundo turno das eleições municipais 2024 apesar de ir das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília, em algumas cidades, devido ao fuso diferenciado já começa às 7 horas e vai até as 16 horas em alguns municípios. Ao todo, 51 municípios, incluindo 15 capitais, passarão por este processo.

Com horário unificado, a votação terá início às 8 horas do horário de Brasília e será concluída às 17 horas, limite para a realização do voto.

No Ceará, apenas duas cidades terão segundo turno: Fortaleza e Caucaia. Na capital cearense, onde há 1,76 milhão de eleitores, o primeiro turno registrou a menor taxa de abstenção entre as capitais do país, com 15,52%, totalizando 274.619 eleitores que não votaram.

2º turno das Eleições 2024: unificação de horário em território nacional

A unificação dos horários em território nacional, adotada nas Eleições de 2022, foi mantida neste pleito.

Dessa forma, nos locais com fusos horários diferentes do da capital federal — Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Mato Grosso e boa parte do Amazonas, incluindo Manaus — a votação será realizada uma hora antes, ou seja, entre 7h e 16h.