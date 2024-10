Segundo turno eleições: Fortaleza é tomada por militância digital e nas ruas

EVANDRO Leitão (PT) e André Fernandes (PL) disputarão o segundo turno em Fortaleza no domingo, 27 de outubro. Crédito: Samuel Setubal

Que Fortaleza tem das disputas mais acirradas dentre os municípios brasileiros que realizam neste domingo, 27, o segundo turno das eleições, não é mais novidade para ninguém. O segundo turno, porém, polariza as disputas e faz com que candidaturas ganhem apoios de militâncias diversas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Campeão de engajamento A forte atuação nas redes sociais faz de André Fernandes (PL) um campeão de votos a cada eleição que disputou, até então sempre para cargos proporcionais - deputado estadual e deputado federal.

Na campanha para prefeito, não foi diferente. O engajamento conseguido quebrou bolhas locais e fez com que o candidato do PL viralizasse com jingles, dancinhas e provocações, tendo atuação destacada nas redes sociais, inclusive com dados que superam candidaturas de cidades bem maiores do que Fortaleza. Um levantamento da FGV Comunicação Rio aponta que o engajamento diário das interações de Fernandes, 848,5 mil, superam inclusive os 821,3 mil de Guilherme Boulos (PSOL), apesar de São Paulo ser bastante maior do que a capital cearense. Para se ter noção, o adversário de André, que aparece empatado tecnicamente na grande maioria das pesquisas, Evandro Leitão (PT), tem desempenho bem aquém, com 181,7 mil interações diárias.

Menor investimento A grande repercussão da campanha de André nas redes foi conseguida, devido ao poder de engajamento orgânico que têm, com um investimento muito menor do que outras candidaturas, inclusive em comparação com a do adversário no segundo turno. De acordo com dados da transparência do Meta, empresa que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, nos últimos 90 dias, enquanto Evandro Leitão investiu mais de R$ 5,6 milhões em impulsionamento de conteúdo, Fernandes investiu pouco mais de R$ 1 milhão. Os dados fazem de Leitão o terceiro que mais investiu no Meta, atrás apenas de Guilherme Boulos (Psol-SP), com R$ 7,2 milhões, e Ricardo Nunes (MDB-SP), com R$ 6,5 milhões.

Fortaleza foi campeã nacional em impulsionamento de conteúdo no primeiro turno. Para se ter uma ideia, mesmo fora do segundo turno, José Sarto (PDT) investiu R$ 3,9 milhões no Meta, enquanto Capitão Wagner (União Brasil) investiu R$ 2,8 milhões. Lembrando que aqui não estão inclusos os valores possivelmente gastos no TikTok, outra rede onde Fernandes tem destaque na atuação. Onda vermelha Se, do lado da candidatura do PL, o engajamento foi crescente no âmbito digital, a candidatura do PT viu crescer, especialmente após o segundo turno, um engajamento nas ruas que ainda não se via em maior número.

Instigados por lideranças políticas de suas bases no Interior, que inclusive também se fazem presentes nas ruas da Capital, muitos eleitores vieram de outras cidades para se engajar fortemente na campanha em Fortaleza. Nas redes sociais, não faltam vídeos de prefeitos, deputados e outras lideranças do Interior na campanha vermelha pelas ruas da Capital. A 'onda vermelha' tem sido destacada por Evandro Leitão e apoiadores nas entrevistas, acreditando que esse engajamento visível ajude a influenciar votos a favor, o que pode ser fundamental para a vitória em uma disputa tão acirrada.