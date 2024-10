Em voto, Sarto reforça neutralidade e critica "campanha baseada no ódio"

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), vota acompanhado do ex-prefeito Roberto Cláudio Crédito: Mateus Moura/divulgação

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), votou na tarde deste domingo, 27, na escola Johnson, localizada no bairro Luciano Cavalcante. Sarto chegou para votação acompanhado do ex-prefeito da cidade, Roberto Cláudio (PDT). Apesar da decisão de alguns filiados ao partido em apoiar André Fernandes (PL), o atual gestor afirma se manter “neutro” na escolha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu, sempre, dentro do partido (PDT), me filiei à tese de neutralidade com liberdade e até quando possível sem publicidade”, afirma o político.

Mais uma vez declarou sua decisão. “Eu optei por seguir estritamente as diretrizes do partido, neutralidade com liberdade”, enfatizou. O prefeito ainda afirma que não houve nenhum descumprimento partidário dos integrantes do PDT, apesar de sua escolha por “não apoiar nenhuma das candidaturas”. O atual gestor chegou a sua seção de votação e foi fotografado ao lado de Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, que após a derrota de Sarto apoiou a candidatura do candidato do PL, ante Evandro Leitão, ex-liderança do PDT e que migrou para o PT durante o processo eleitoral.

Para Sarto, o embate entre Evandro e André não apresentou uma campanha com projetos eficientes para melhoria da cidade, focando apenas em discussões e divergências entre os candidatos. “Uma campanha pouco focada no projeto de Fortaleza, com uma campanha baseada no ódio, na crítica pela crítica, sem aprofundar nas complexidades enormes que essa cidade tem”, aponta. Na ocasião, filiado do PDT também justificou sua presença na carreata do candidato André Fernandes. Ele informou que estava em visita a uma obra da ponte da Barra do Ceará e “por coincidência entrou em um engarrafamento com uma carreta”.



Ele concluiu a entrevista frisando o orgulho pela gestão que tem realizado na cidade. “Tenho o privilégio de deixar a prefeitura com a capital com o maior PIB e Economia do Nordeste, com a melhor educação do país e que mais investe em juventude”, destaca. Sarto foi candidato a reeleição, tendo terminado em terceiro, com 11,75% dos votos.