Elmano acusa Sarto de "terceirizar ineficiência" e fazer "disputa política" com o Estado

O governador Elmano de Freitas (PT) em entrevista ao O POVO News, nesta segunda-feira, 21, comentou sobre as divergências com a gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e também criticou a posição do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) que declarou apoio ao candidato do PL, André Fernandes. Durante os últimos dois anos, Sarto, por diversas vezes, se mostrou como oposição ao Governo do Estado e chegou a responsabilizar a gestão de Elmano por questões em Fortaleza.

O prefeito chegou a afirmar que Elmano teria o recebido apenas uma vez desde o inicio de sua gestão. Na entrevista, o governador rebateu dizendo que Sarto 'terceiriza' sua ineficiência. "Encontrei uma pessoa e ela tava brincando: o prefeito Sarto ficou escondido, apareceu na eleição, acabou o primeiro turno e ele sumiu de novo. Parece que ele tomou outro chá de sumiço,", refletiu o governador.

E seguiu: "Eu espero que ele possa até dezembro entregar aquilo que ele se comprometeu com o povo de Fortaleza, mas talvez esteja muito empenhado na campanha de apoio à Prefeitura do nosso adversário, porque a turma da Taxa do Lixo tá com o candidato com o que nós disputamos a eleição" completou.