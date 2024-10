Vídeo mostra Sarto com apoiadores de André Fernandes em ato de campanha em Fortaleza

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), aparece em vídeo com apoiadores do candidato André Fernandes (PL) que participavam de ato de campanha em Fortaleza neste sábado, 26, véspera da eleição. André disputa a Capital contra Evandro Leitão (PT).

O prefeito, conforme o registro em vídeo, está em um carro no banco do passageiro. Ele não está usando blusa ou qualquer adereço que ligue a André Fernandes. O veículo aparece em velocidade lenta e apoiadores do candidato do PL interagem com Sarto. "Olha o Sarto. É 22", diz um dos apoiadores. Eles usam blusas e é possível ouvir jingles da campanha de André no fundo do vídeo.

Apoiadores de André ocupam ruas de Fortaleza em carreatas. Um evento estava programado para acontecer na Vila do Mar, na Barra do Ceará, mas há registros de atos em outros locais da cidade, como na Messejana, onde há um comitê do candidato.