Irmãos de Roberto Cláudio doam R$ 500 mil para campanha de André Fernandes

Prisco Bezerra (PDT) e Geraldo Bezerra, irmãos do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), doaram R$ 500 mil reais para a campanha de André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno contra Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. RC está apoiando o candidato do PL, após o seu aliado, o prefeito José Sarto (PDT), não ser reeleito.

Cada irmão dou R$ 250 mil para o candidato, por meio de Pix, conforme o site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As transferências foram realizadas na segunda-feira, 21. Prisco também dou R$ 1 milhão de reais para a campanha de José Sarto. Ele é suplente do senador Cid Gomes (PSB).

Roberto Cláudio virou figura cativa na campanha de André Fernandes, após ser o principal cabo eleitoral de José Sarto na campanha do primeiro turno. Uma das explicações de RC para está ao lado do candidato do PL é a sua oposição ao que chama de "hegemonia do PT".