Márcio Corrêa: conheça o prefeito eleito de Anápolis

O prefeito derrotou deputado Estadual Antônio Gomide (PT) no segundo turno de Anápolis Crédito: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O prefeito eleito de Anápolis, Márcio Corrêa, conquistou a vitória à prefeitura com 105.438 votos, neste domingo, 27, em segundo turno. Seu adversário, Antônio Gomide (PT), totalizou 75.182 votos. Veja detalhes de quem é Márcio Corrêa: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com 100% das urnas apuradas, a eleição de Anápolis foi definida com 58,56% dos votos para Márcio Corrêa (PL) - isto é, 105.438 votos - e 41,44% para Antônio Gomide (PT) - 75.182 votos.

No primeiro turno, Márcio teve 49,59% dos votos, abrindo vantagem de 8,52 pontos percentuais. Seu adversário Antônio Gomide obteve 35,45% dos votos.

O prefeito eleito contou com o apoio presencial do ex-presidente Jair Bolsonaro em toda sua campanha — inclusive neste domingo, 27. Márcio Corrêa, acompanhou o resultado da apuração das urnas em sua residência, junto à sua família. Natural de Anápolis, Márcio Corrêa, de 44 anos, nasceu em 31 de maio de 1980. Corrêa pleiteou o primeiro cargo político em 2020, quando foi candidato a prefeito, mas acabou sendo derrotado por Roberto Naves (PP). Ele atuou como docente na rede estadual de ensino de 2003 a 2004. Durante esse intervalo, ministrou aulas de Química e Biologia a estudantes do Ensino Médio. Trabalhou como dentista no município durante 19 anos e atualmente é um empresário. Em 2023, foi eleito suplente de deputado federal pelo MDB, substituindo Célio Silveira.

Márcio Corrêa, evangélico, conservador e muito ligado a Jair Bolsonaro, aproveitou em sua campanha o anseio por mudança entre o eleitorado de direita. As suas sugestões se concentraram em transformar os recursos da segunda cidade mais próspera do estado em progressos urbanos e benefícios para a população. Ao longo da campanha, Corrêa relatou ter enfrentado obstáculos e afirmou ter sido vítima de ataques, que atribuiu ao sistema público em vigor. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato declarou um patrimônio que ultrapassa o valor de R$ 12 milhões. Ele tem como vice-prefeito o médico Walter Vosgrau (MDB).

Propostas

Saúde: Realizar concurso público para profissionais da área da saúde; Implantar o Hospital Geral de Anápolis, com suporte a complexidade dos casos que precisam de internação e tratamento especializado; Construir três policlínicas para agilizar o diagnóstico e tratamento dos pacientes; Reestruturação das unidades básicas de saúde para dar maior resolutividade aos casos; Zerar filas de consultas e exames em 120 dias através de chamamento público de hospitais, clínicas e laboratórios; Ampliação de horários de atendimento; entre outros. Segurança:



Tirar do papel a Guarda Municipal para proteger o patrimônio público e colaborar com as forças de segurança; Em parceria com a Polícia Militar, instituir a Patrulha de Segurança Escolar (PES); Melhorar o sistema de iluminação em áreas públicas, como praças, ruas e parques, para aumentar a segurança noturna; Ampliar e modernizar o sistema de monitoramento e de vigilância eletrônica, inclusive com integração das câmeras aos órgãos de trânsito e de segurança, e, ainda, universalizar a presença de câmeras em escolas e unidades de saúde; Criar planos municipais de segurança, um especifico para as escolas e outro geral, ambos com participação ativa da sociedade; entre outros.

Infraestrutura:

Implantar o maior Plano de Revitalização das Vias Urbanas já visto em Anápolis, com foco nos problemas de drenagem e pavimentação; Parques Urbanos, inclusive parques lineares, para a preservação de córregos e nascentes e dar mais opções para a prática de esportes e lazer; Revitalizar o Centro de Anápolis, padronizar calçadas, melhorar a iluminação e segurança e implementar ações para fomentar o comércio e serviços na região; Implantar um Sistema de Gerência de Pavimentos para definir a melhor estratégia de manutenção e reabilitação dos pavimentos da cidade, entre outros.