Entenda por que Bolsonaro pouco aparece na campanha de André Fernandes

Ato de campanha (carreata) com André Fernandes. Presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Para Cleyton Monte, cientista politico do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) e colunista de O POVO, Bolsonaro está menos presente na campanha do candidato do PL por não ser necessário. "O André Fernandes surge na política dentro do bolsonarismo e faz a carreira dele ligada ao bolsonarismo. Quem vota nele, sabe que ele é bolsonarista, essa relação já é direta e interligada", explica. Segundo a cientista política Paula Vieira, também do Lepem, para contrapor às críticas que faz ao adversário, de que Leitão só fala dos padrinhos políticos, cabe a Fernandes não ficar falando tanto da presença de Bolsonaro. "Quando o André quer se apresentar como antissistema, o modo de ele fazer isso é atacando todo o grupo do PT, e para ele poder se destacar em relação a essa argumento, ele não traz tanto a presença do Bolsonaro. Veja, ele não nega ser apoiador do Bolsonaro, ele só não traz para a campanha, pelo menos ainda", explica. Rejeição atrapalha Para Cleyton, porém, a rejeição do ex-presidente pode, sim, ser um fator para a diminuição de exposição na campanha. "Talvez ele não explore mais porque em um segundo turno, principalmente em uma eleição com esse formato, disputada por duas forças políticas antagônicas, um duelo de rejeições, e o André Fernandes sabe que a rejeição do ex-presidente Bolsonaro é elevada em Fortaleza, o que dificultaria uma aproximação de um centro político, nesse sentido", conclui.