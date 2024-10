"A luta só está começando", diz pai de André Fernandes após derrota no 2º turno

Diante de uma multidão de apoiadores, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), discursou após a derrota do filho no segundo turno no comitê central do candidato a prefeito de Fortaleza, na avenida Raul Barbosa.

André Fernandes ficou em segundo lugar no segundo turno da eleição a prefeito de Fortaleza, atrás de Evandro Leitão (PT). O jovem deputado federal, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, teve 49,62% dos votos, contra 50,38% para o petista. Foi o segundo turno mais acirrado da história da Capital.

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão foi apoiado pelo presidente Lula, pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) e pelo governador do Estado Elmano de Freitas (PT). Ele ingressou no partido neste ano, após romper com o PDT, de José Sarto, a quem sucederá como prefeito de Fortaleza. (Com informações de Armando de Oliveira Lima)