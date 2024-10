Naumi Amorim: conheça o prefeito eleito de Caucaia

Com 100% das urnas apuradas, a eleição de Caucaia foi definida com 60,40% dos votos para Naumi - isto é, 109.835 votos - e 39,60% para Catanho (PT) - 72.014 votos.

No primeiro turno, Naumi teve 38,42% dos votos e seu adversário Catanho teve 24,67%. A candidata Emília Pessoa (PSDB) ficou fora do segundo turno por oito votos.

Naumi é casado há 24 anos com Érika Amorim, coordenadora do PSD Mulher no Ceará e ex-deputada estadual, com quem tem três filhos: Lamartine, Lucas e Vitória. Também é pai de outros quatro filhos de relacionamentos anteriores.

Propostas

Saúde: Construção de novos hospitais geral e infantil; selo "Caucaia Cidade Sustentável"; retorno do programa Médicos Residentes; criação de escola de saúde pública; destinação de 100% do IPTU para saúde; criação de centro de referência do autista; e ampliação de atendimento na UPA dos animais.

Segurança: armar e equipar guarda municipal; implementar sistema de câmeras de vigilância; criação de patrulha municipal motorizada; retorno da ronda escolar motorizada; ronda Maria da Penha; e programa Ilumina Mais.