Segundo turno eleições 2024: Não está na cidade onde vota? Saiba como justificar

O e-Título está disponível para download nas plataformas Android e iOS e permite que o eleitor justifique a ausência durante o horário de votação (8 horas às 17 horas). Na página inicial do aplicativo, basta acessar “Mais opções” e clicar em “Justificativa de ausência” .

O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja realizada ainda no dia da eleição. O eleitor pode justificar a ausência de duas formas: virtual, por meio do e-Título, ou presencial, comparecendo a uma zona eleitoral.

No entanto, apenas os eleitores que fizeram o download do aplicativo até sábado, 26, poderão fazer o registro de ausência de forma virtual.

Por meio de um recurso de geolocalização, ele consegue identificar que o eleitor se encontra fora do domicílio eleitoral, permitindo a justificativa.

Para os eleitores que farão a justificativa presencial, é necessário comparecer a uma zona eleitoral, apresentando um documento de identificação com foto e preencher o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

O eleitor deve realizar este processo durante o horário de votação, das 8 horas às 17 horas. Não é necessário apresentar o título físico de eleitor para realizar a justificativa presencial, mas é preciso informar o número do documento.

As justificativas apresentadas no dia do pleito não precisam ser acompanhadas de documentos que comprovem o motivo da ausência.