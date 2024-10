Confira quem ganhou e quem tem 2º turno nas 26 capitais do Brasil

Ao todo, 51 cidades terão disputa neste domingo, 27. Dentre as capitais, 11 decidiram no primeiro turno

Nas eleições municipais de 2024, 11 capitais e 39 municípios que estavam aptos a ir para o segundo turno, pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiram o resultado ainda no primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro.

Por outro lado, 15 capitais e 36 municípios seguem para o fim da disputa neste domingo, 27, incluindo Fortaleza e Caucaia, no Ceará. Veja abaixo a lista.

Cidades que estão na disputa do 2º turno

Capitais

Aracaju - SE Belém - PA Belo Horizonte - MG Campo Grande - MS Cuiabá - MT Curitiba - PR Fortaleza - CE Goiânia - GO João Pessoa - PB Manaus - AM Natal - RN Palmas - TO Porto Alegre - RS Porto Velho - RO São Paulo - SP

Municípios