Eleições: Veja quantos países têm urnas eletrônicas como o Brasil

Brasil não é o único país a utilizar as urnas eletrônicas, tecnologia é crescente mundialmente

Vamos desmistificar essa informação e entender melhor, então, o cenário das urnas eletrônicas no contexto global, mas, especialmente, brasileiro.

Um dos comentários mais recorrentes sobre urna eletrônica é de que esse sistema de eleição só existe em três países — Venezuela, Cuba e Brasi. Trata-se, porém, de uma afirmação incorreta . Diversos países no mundo utilizam esse tipo de tecnologia, que é uma tendência crescentes em eleições.

A crença de que apenas esses três países usam urnas eletrônicas ignora a realidade de que, segundo o Instituto para Democracia e Assistência Eleitoral Internacional (Idea), pelo menos 46 nações ao redor do mundo utilizam algum tipo de sistema de votação eletrônico.

Na Argentina, o sistema de votação ainda utiliza cédulas de papel. Durante as eleições, os eleitores recebem um conjunto de cédulas em que podem escolher seus candidatos.

É importante destacar que o uso da tecnologia no processo eleitoral é uma tendência crescente em diversas democracias ao redor do mundo.

Especialistas sugerem que a adoção de tecnologias como a votação eletrônica poderia melhorar a agilidade e a segurança do processo, alinhando-se às tendências observadas em outras democracias.

Tecnologia brasileira

A urna eletrônica utilizada no Brasil foi projetada e construída por brasileiros, levando em consideração as características e necessidades específicas do nosso país.