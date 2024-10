O novo petista que ruma ao segundo turno com a força de padrinhos políticos

Se a captação do petista mira em adversários ferrenhos do primeiro turno, ela deixa em aberto a busca pela ex-prefeita e deputada federal, Luizianne Lins (PT). "Eu já a procurei em algumas oportunidades. Caucaia também terá segundo turno com Waldemir Catanho (PT). Então, eu acredito o seguinte, que eu tenho aqui as maiores lideranças que estão do meu lado: presidente Lula , ministro Camilo , governador Elmano , os maiores partidos estão conosco, então, o meu foco será nós reiniciarmos a campanha", ponderou Evandro.

Até chegar a 34,33% dos votos, representados por 480.174 eleitores, nesse primeiro turno, o petista disputou internamente contra a correligionária a possibilidade de despontar como candidato ao Paço Municipal pelo PT. Desde então, ela dedicou esforços ao aliado de longa data no segundo maior colégio eleitoral, que também pleiteará o segundo turno.

Com os frutos desse percurso, que dá ao PT a possibilidade de concorrer a um segundo turno após 12 anos, Evandro Leitão se apresentou grato à militância no Comitê Central, localizado na avenida Washington Soares, em Fortaleza. O local estava cheio, mas não como no dia da inauguração. Fato que não impediu brilhar os olhos de Camilo Santana com o desempenho do companheiro. Para o ministro, o saldo é positivo ao se elucidar contra quem o partido concorreu.

"Vejam que foram candidatos muito competitivos. Estamos falando de um Capitão Wagner que esteve no segundo turno ao longo as últimas eleições em Fortaleza, sempre favorito, e estamos falando de um prefeito com mandato eletivo atual. O Evandro tirou quase três vezes o voto do atual prefeito na capital cearense, começou em último lugar entre os quatros candidatos e chega despontando juntamente com André Fernandes", resumiu o ministro da Educação.