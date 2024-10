Lula grava com Catanho e diz que petista "vai se transformar no melhor prefeito de Caucaia"

"Companheiros e companheiras, que já votaram tantas vezes em mim para presidente da República que desse um voto de confiança no companheiro Catanho. O Catanho é um companheiro que vai ser ajudado e vai se transformar no melhor prefeito de Caucaia", destacou Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou vídeo em suas rede sociais ao lado de Waldemir Catanho (PT), candidato à Prefeitura de Caucaia, nesta sexta-feira, 25. O chefe do Executivo pediu votos para o petista e disse que ele pode "se transformar no melhor prefeito" do município.

Na legenda, Lula ainda ressaltou que conversou com Catanho e viu "sua preocupação com o povo de Caucaia". Ele ainda cita o apoio que o petista terá do Governo Federal e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), caso seja eleito.

"Neste domingo, votar no 13, no Catanho, significa a escolha de uma vida melhor para o povo e a eleição de um prefeito que contará com o meu apoio e do governador Elmano de Freitas para fazer a melhor gestão para Caucaia", completa.

Catanho disputa à Prefeitura de Caucaia com Naumi Amorim (PSD). As últimas pesquisas de intenção de voto mostram Naumi na liderança da disputa.