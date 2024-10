MPE pede Lei Seca em Fortaleza; decisão ficará a cargo da Justiça Eleitoral no município

O MPCE justificou o pedido da Lei Seca no segundo turno das eleições municipais de Fortaleza, devido ao acirramento da disputa eleitoral

O Ministério Público Eleitoral (MPE) solicitou na quinta-feira, 24, que a Justiça Eleitoral decrete a proibição de vendas alcoólicas em Fortaleza durante o segundo turno, realizado no próximo domingo, 27. No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) manteve a decisão sobre a Lei Seca por conta da comarca de Fortaleza.

A postura do Tribunal é a mesma do primeiro turno das eleições municipais de 2024, em que coube a Justiça de cada município a deliberar sobre a Lei Seca. Na ocasião, Fortaleza foi dos municípios do Ceará a não aderir a proibição de bebidas alcoólicas.

O MPE justifica o pedido de Lei Seca devido ao acirramento na disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), o que poderia levar a potenciais conflitos. A solicitação foi assinada por 15 promotores eleitorais. O, conforme o MPE, visa garantir a "ordem durante os trabalhos e a tranquilidade da população no dia da votação", reduzindo riscos de desordem que possam prejudicar o processo eleitoral.