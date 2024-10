Câmara de Pacujá elege aliado de prefeito cassado para mandato até o fim do ano

As eleições ocorreram na Câmara Municipal de Pacujá, com duas chapas concorrendo, Maria Edilma (União Brasil) e Ranielle Pinto (Cidadania) conquistaram 4 votos, contra 5 votos para a chapa vencedora. Rodrigo Rodrigues tem o apoio do prefeito cassado e estará à frente do governo de transição para o prefeito eleito Pedro Allan (PSB), que venceu com 76,43% nas eleições municipais em 6 de outubro. O prefeito eleito também é aliado de Raimundo Filho.

O prefeito temporário já foi empossado em cerimônio na Câmara Municipal. Ele deixou o local com aplausos e abraços de apoiadores. "Esse dia ficou marcado pela união do nosso grupo político que trata com respeito e dignidade nossa cidade e faz com que a gente possa avançar mais com essa conjuntura de Executivo e Legialativo pensando não no poder, mas no poder para o povo", disse Raimundo Filho, prefeito passado.

Como votaram os vereadores:

Na Chapa 1- Edilma e Ranielle

-Gerardo Alves