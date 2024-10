Naumi x Catanho: Elmano considera vitória da base do governo se PSD ganhar em Caucaia

O governador Elmano de Freitas (PT) diz considerar "evidente" que uma eventual vitória de Naumi Amorim (PSD) sobre o correligionário Waldemir Catanho, em Caucaia, representa, também, uma vitória da base do governo. A avaliação foi feita nesta quarta-feira, 23, em entrevista ao O POVO durante evento no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza.

"Lá é uma disputa entre dois partidos da base, claramente. E, por isso, temos muita tranquilidade que a disputa que nós temos o governo contra oposição é em Fortaleza. Em Caucaia, é disputa dentro da base e nós vamos poder, com muito respeito, trabalhar com tranquilidade", disse Elmano.

O PSD de Naumi, comandado no Ceará pelo ex-vice-governador Domingos Filho, integra o arco de alianças do governo estadual. No município da Região Metropolitana de Fortaleza, no entanto, o partido disputa a Prefeitura contra um petista.