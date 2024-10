Luizianne denuncia ataque com spray de pimenta contra ato de Catanho em Caucaia

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), denunciou que um ato de campanha do candidato Waldemir Catanho (PT), de quem é aliada, foi alvo de spray de pimenta. O caso, segundo relata, ocorreu nesta quarta-feira, 23, enquanto ela discursava em carro no bairro Nova Metrópole, em Caucaia.

"Não é isso que a gente quer. A gente quer a vitória da democracia, a vitória do amor, com coragem e coração, por isso é que a gente está dizendo [que] está virando e o desespero do adversário está fazendo com que, inclusive, use coisa contra nós, pessoas físicas que estão aqui de forma alegre, pacífica, fazendo a campanha do Catanho prefeito. Isso não é legal", disse a petista, acrescentando que ela e as pessoas que estavam no entorno do veículo ficaram "sufocadas".

Em vídeo publicado nas redes sociais, Luizianne também afirmou que a campanha iria atrás dos responsáveis pela ação. "Esse tipo de comportamento, para parar o adversário, não adianta, mas vamos juntos seguir em frente, porque o Catanho, eu não tenho dúvida, é o melhor, o mais preparado para governar Caucaia. Vamos embora e vamos para cima, que a gente vai estar virando nesta eleição", projetou.