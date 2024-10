André e Evandro podem participar do 'Evangelizar é Preciso', mas sem manifestações políticas

Orientação é do Ministério Público Federal. Área destinada aos candidatos não poderá conter material eleitoral

Os candidatos a prefeito André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) podem participar do evento religioso Evangelizar é Preciso Fortaleza 2024. A participação deles, no entanto, está restrita à área VIP/reservada e sem acesso ao palco ou ao microfone. A recomendação é do Ministério Público Federal (MPF), estabelecida após reunião na sede a Promotoria de Justiça de Fortaleza nesta sexta-feira, 25.

O encontro foi liderado pelo coordenador eleitoral do Ministério Público, promotor Emanuel Girão, e resultou na determinação de que André e Evandro não podem acessar o palco e nem usarem o microfone do evento religioso.