Saiba quanto André e Evandro receberam de PL e PT para a disputa do 2º turno em Fortaleza

Passado o primeiro turno das eleições, começa uma nova campanha. O jargão não é novo, mas parece ainda muito válido quando o assunto é investimento para a nova etapa da disputa.

Em Fortaleza, com o segundo turno tendo representantes de dois dos maiores partidos do país, PL e PT, com acesso a valores bem altos de fundo eleitoral, era de se esperar que houvesse grande aporte financeiro nas campanhas de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Mesmo com apenas três semanas de campanha no segundo turno, levantamento do O POVO a partir de dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que houve grande investimento dos partidos nas duas candidaturas.